Заключенные в колонии Новочеркасска забрались на крышу и подожгли на себе одежду

В Новочеркасске двое заключенных колонии строгого режима №14 забрались на крышу учреждения и подожгли на себе одежду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России по Ростовской области.

По данным пресс-службы, мужчины не хотели переходить в другой отряд, поэтому после ужина забрались на крышу здания и подожгли на себе брюки, после чего самостоятельно их потушили. Оба получили незначительные поверхностные ожоги. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Ранее около 200 заключенных исправительной колонии №13 в городе Энгельс обратились в Общественную наблюдательную комиссию с заявлениями о насилии.

До этого восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии.

В начале октября в сети были опубликованы видео нескольких случаев издевательств над осужденными, которые происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокуратура провела проверку.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в ОТБ №1 УФСИН России. Впоследствии СК открыл еще несколько дел по фактам пыток и изнасилований в колониях.