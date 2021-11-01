В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Туман. Период предупреждения с 21 ч. 01 ноября до 09 ч. 02 ноября», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ночью в столице ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха опустится до -2°C. Порывы ветра составят 3-8 м/c.

26 октября в Москве и Московской области также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

На текущей неделе, по словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, жителей столицы ждет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +7-12°С, однако в четверг и пятницу возможны легкие заморозки. Температура будет стремиться к нулевой отметке и в ночные часы. Ветер будет слабый, по утрам вероятно появление очагового тумана.

Синоптики прогнозируют аномально снежную и холодную зиму в России. В Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.