Отравившиеся в отеле Хургады российские туристы выписаны из больницы

Все российские туристы, которые ранее отравились в отеле Хургады и были госпитализированы, выписаны из больницы. Об этом сообщили в посольстве России в Каире, передает ТАСС.

Отмечается, что россиян, пожелавших покинуть отель AMC Resort, туристические операторы разместили в других гостиницах.

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно 30 октября. В результате инцидента пострадали до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel. У всех постояльцев одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет.

На следующий день египетская полиция задержала повара египетского отеля, где произошло отравление туристов.

В общей сложности в результате отравления в египетском курортном отеле AMC Royal Hotel пострадали более 200 человек из разных стран.