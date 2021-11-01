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Более половины москвичей и петербуржцев не пойдут в нерабочие дни на свидания

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Большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга во время нерабочих дней откажутся от свиданий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование мобильного приложения для знакомств Badoo.

«Ни москвичи, ни петербуржцы расставаться с онлайн-дейтингом не готовы <...> Однако встречаться лично спешат далеко не все: свидания в этот период планируют всего 37% респондентов, причем мужчины гораздо больше настроены на романтические встречи», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что из страха заболеть COVID-19 повременить со свиданиями решили порядка 25% опрошенных, не идут, потому что не знают, чем заняться --18% респондентов, еще 17% желающих познакомиться предпочти реальному общению виртуальное.

Более половины участников исследования заявили, что не пойдут в гости на первом свидании — несмотря на закрытые кафе, бары, клубы, рестораны.

Ранее сообщалось, что трем питейным заведениям столицы грозит закрытие на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней.

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