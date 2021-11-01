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В WWF засомневались в результативности климатической конференции в Глазго

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Depositphotos

Заместитель главы программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Ванесса Перес-Сирера заявила в разговоре с ТАСС, что конференция, посвященная глобальному изменению климата, которая проходит в эти дни в шотландском Глазго вряд ли существенно ускорит решение проблемы.

«Климатические прогнозы не пессимистичны сами по себе. Они просто отражают реальность. Сейчас мы идем по графику, согласно которому [к концу XXI века] температура увеличится на 2,7 градуса, в то время как в Парижском соглашении обозначена цель удерживать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Это существенная разница, вот откуда берется пессимизм», — сказала Перес-Сирера.

Она отметила, что затормозить глобальное потепление может значительное ужесточение климатических санкций против Китая и Индии — лидеров по выбросам парниковых газов. Принятые решения должны подкрепляться реальными действиями — «у нас есть все возможности добиться того, чтобы развитые страны направляли 100 млрд долларов в год на поддержку» перехода развивающихся стран к углеродной нейтральности.

«Все страны должны сократить объемы выбросов на 50% к 2030 году и не только декларировать намерения, но и добиваться этой цели», — резюмировала Перес-Сирера.

Ранее основатель IT-гиганта Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, известный борьбой с глобальным потеплением, сжег тонны горючего, отмечая 66-й день рождения.

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