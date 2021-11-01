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В Праге пропал студент из России после избиения полицейскими

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David W Cerny/Reuters

Россиянка Лина Рыхтикова рассказала об исчезновении сына после избиения полицейским в Праге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать рассказала, что ее сын Александр переехал в Чехию учиться. Первый год он учился в Брно, затем перебрался в Прагу. По словам Рыхтиковой, молодой человек не выходит с ней на связь с 28 октября. До этого он получал угрозы из-за жалобы на избившего его сотрудника полиции.

Рыхтикова также рассказала, как произошло избиение ее сына. По ее словам, он пошел в кафе, чтобы готовиться к экзаменам. В заведении к нему подошла сотрудница и объяснила, что в кафе можно остаться, если купить что-то еще. Александр сказал, что сделает это немного позже. Но в это время уже была вызвана полиция. Один из приехавших полицейских стал вести диалог с молодым человеком,, а когда узнал, что тот из России, стал вести себя агрессивно.

«Стал хамить ему, резко изменил отношение... Там так вообще не принято хамить», — рассказала Рыхтикова.

В ходе конфликта между правоохранителем и россиянином завязалась драка, полицейский нанес молодому человеку серьезные увечья. По словам матери, Александр обратился к местному омбудсмену, а через несколько дней перестал выходить на связь.

Ранее заблудившийся турист не отвечал на звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера.

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