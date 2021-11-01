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Девять спасателей погибли под обвалом в бразильской пещере

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Обвал в бразильской пещере Дуас Бокас в Алтинополисе привел к гибели девяти пожарных-спасателей. Об этом сообщил губернатор Сан-Паулу Доао Дориа в Twitter.

В пещеры проходили учения. Дуас Бокас расположена в 3300 км от Сан-Паулу .

«Спасатели Сан-Паулу только что завершили поисковые работы в Алтинополисе. Выражаю сочувствия семьям и друзьям девяти гражданских пожарных, погибших в этой трагедии», — написал глава региона в социальной Сети.

Под обвал попали десять человек, но одного удалось спасти прибывшим на место спасателям.

Ранее российский турист погиб в пещере Веревкина в Абхазии. Снаряжение погибшего не соответствовало требованиям, которые необходимы для того, чтобы заниматься спелеологией, заключил эксперт.

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