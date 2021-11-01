В России в 2021 году возбудили более 3 тыс. административных дел против коллекторов

В России за первые девять месяцев 2021 года было в отношении сотрудников коллекторских агентств было возбуждено более 3 тыс. административных дел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

Аристов отметил, что ФССП получила от россиян 24 тыс. обращений, включая 13,4 тыс. жалоб на работу микрофинансовых организаций и 2,1 тыс. – на кредитные организации.

«Кроме того, в настоящее время Минюстом России ведется работа по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — добавил Аристов.

Ранее президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев заявил о рекордной просроченной задолженности россиян перед банками.