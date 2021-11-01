Стали известны подробности смертельного отравления ребенка алкоголем в Ногинске

Отец двухлетней девочки, которая погибла от отравления алкоголем в подмосковном Ногинске, рассказал, что его супруга может быть виновата в смерти дочери. Об этом пишет kp.ru.

Александр (имя изменено) вспомнил день, когда нашел жену и дочь без сознания. Он признался, что обычно утром они уже просыпались и занимались своими делами, но в этот раз все было иначе. Девочка и ее мать не приходили в себя, потом их увезли медики, поэтому мужчина до сих пор не знает, что именно случилось в его отсутствие.

Девочка умерла в больнице, а супруга Александра несколько дней находилась в тяжелом состоянии, он получил лишь скудную информацию от медиков — у его родных было отравление алкоголем. Во время проверки правоохранители действительно обнаружили в квартире две бутылки из-под алкогольного напитка. Также выяснилось, что семья состояла на учете в психоневрологическом диспансере — с неудовлетворительной характеристикой.

Когда женщина пришла в себя, она все еще не могла дать ответы на вопросы, что произошло и как ребенок принял алкоголь. Позже, по словам супруга, ее перевели в психиатрическую клинику.

«Это она виновата, ну точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. Я раньше не замечал, чтобы она выпивала. Я не понимаю, как это случилось», — заявил отец погибшей девочки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье двухлетний ребенок скончался в результате отравления алкоголем. Отец девочки приехал с ночной смены на такси и застал дома жену и дочку, которые лежали без сознания. Глава семьи вызвал медиков. Ребенка и женщину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, двухлетняя девочка умерла в реанимации.

По факту смерти ребенка возбуждено два уголовных дела, в том числе и на органы опеки.