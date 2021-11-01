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Терапевт Лапа назвала способ избежать тяжелой формы постковидного синдрома

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Maxim Shemetov/Reuters

Россияне совершают ошибки при появлении симптомов коронавируса, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому. Такое мнение выразила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа в разговоре радио Sputnik.

Врач указала, что если у человека повысилась температура, ухудшилось самочувствие, то нужно немедленно обращаться к врачу. По словам специалиста, обратиться лучше за медпомощью прямо в этот же день.

Лапа указала, что «в каждом лечении есть «окно», это примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Если процесс запустить дальше, то он хронизируется, иммунитет очень сильно слабеет, интоксикация усиливается.

«Иногда люди болеют дней десять, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа», — добавила врач.

Лапа указала, что при самолечение и продолжительным необращением за неквалифицированной помощью, может быть очень тяжелый постковидный синдром. Реакцию организма будет сложно предсказать, говорит эксперт.

Люди, которые при относительно легких симптомах COVID-19 недооценивают опасность, совершают серьезную ошибку, уверена врач.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента

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