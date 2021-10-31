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Маск заявил, что готов продать акции Tesla ради спасения человечества

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Global Look Press

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter прокомментировал заявление исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвида Бизли, который призвал Маска потратить 2% своего состояния на решение проблемы голода в мире.

Маск написал, что если ВПП сможет объяснить, как $6 млрд смогут решить проблему голода в мире, то он продаст свои акции Tesla. Он добавил, что финансовая отчетность должна быть прозрачной, чтобы все видели, как тратятся деньги.

Ранее Маск рассказал, что готов распродать все имущество, чтобы заселить Марс. По его словам, заселение Красной планеты требует больших финансовых вложений и он хочет продемонстрировать решительность в колонизации планеты.

Позже бизнесмен заявлял, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. Он указал, что стоимость самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от $100 млн до $10 трлн.

На фоне сделки Tesla с Hertz по закупке электромобилей основатель компании Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, сообщает Forbes.

На момент закрытия торгов на финансовых рынках издание оценило капитал предпринимателя в $271,3 млрд.

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