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Российскому журналисту не дали задать вопрос Байдену

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t.me/izvestia

Охранники президента США Джо Байдена на саммите G20 отогнали корреспондента российской газеты «Известия», не дав ему задать вопрос американскому лидеру. Видео инцидента доступно в Telegram-канале газеты.

На кадрах видно, что Байден спускался вниз на эскалаторе в компании американских политиков. Внизу стояли охранники президента и корреспонденты СМИ со всего мира. Охранники начали отгонять корреспондентов, чтобы они не мешали пройти президенту США.

По словам российского журналиста, охранники растолкали всех представителей СМИ. Президент беспрепятственно прошел, не ответив на вопросы корреспондентов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и его жена Джилл Байден «прогуляли» часть культурной программы для гостей G20 в Риме.

Первая леди не пошла на экскурсию в Колизей и присоединилась к группе только в обед на исторической Вилле Панфили. Сам Джо Байден предпочел мессу в одной из церквей — Сан-Патрицио — недалеко от американского посольства.

Саммит «Большой двадцатки» начал работу в Риме. На полях состоялась встреча Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, на которую Байден опоздал более чем на час.

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