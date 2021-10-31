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Роспотребнадзор поможет отравившимся россиянам с исками против отеля в Хургаде

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку российским туристам, пострадавшим от отравления в отеле Египта, в подаче коллективных исков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшие туристы могут направить обращение через форму на сайте Роспотребнадзора.

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. Все пострадавшие проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.У всех постояльцев были одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет. В течение дня постояльцев опрашивала полиция, в гостиницу приехали мэр Хургады и судья. По предварительной информации, власти собираются заводить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

В Минтуризме Египта сообщили, что отель будет закрыт на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям безопасности.

В Генконсульстве России в Хургаде позднее заявили, что шестерых россиян, госпитализированных с симптомами отравления из отеля AMC Royal Hotel, уже выписали из больницы. Всего за медицинской помощью обратились 40 туристов.

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