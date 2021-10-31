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Опубликовано видео с места убийства двух сестер в Туве

СК России опубликовал видео с места убийства двух сестер в столице республики Тува Кызыле.

На кадрах запечатлен дом в спальном районе, возле которого нашли девочек.

Ранее сообщалось, что две девочки 9 и 14 лет убиты в столице республики Тува Кызыле. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следствия, возле дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа обнаружили двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя позднее умерла в больнице.

По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Чите 15-летнему подростку была избрана мера пресечения в виде ареста. Он подозревается в убийстве девочки, сообщается на сайте СУ СК России по Забайкальскому краю.

Несовершеннолетнему жителю Читы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России — «Убийство». Его ранее заподозрили в убийстве 14-летней.

Преступление было совершено 14 октября в поселке Текстильщиков.

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