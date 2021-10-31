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Генетик Исаев рассказал условие улучшения соблюдения масочного режима в РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что маски для населения в общественных местах должны стать бесплатными, тогда масочный режим в стране будет соблюдаться лучше. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно требовать строгого соблюдения масочного режима, потому что общественные места и транспорт — это главные зоны передачи коронавируса. Не перестаю утверждать: необходимо следить за тем, чтобы бизнесы в регионах обеспечивали доступность масок покупателям в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Средства защиты должны быть бесплатными для населения, тогда масочный режим будет лучше соблюдаться», — отметил Исаев.

По его словам, такая практика уже работает в Москве, но не в регионах. Для решения вопроса, необходимо, чтобы вопросом занялись на административном уровне.

Одновременно с этим, штраф за отказ надевать маску в общественных места нужно увеличить, утверждает Исаев.

Ранее заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина заявила, что медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса.

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