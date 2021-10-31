В Роспотребнадзоре рассказали о необычных проявлениях постковидного синдрома

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром может проявиться в виде повышенной утомляемостью, изменением голоса и снижением когнитивных функций. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», — подчеркнула Руженцова.

Она добавила, что постковидный синдром может развиться даже в том случае, если человек переболел коронавирусом в легкой форме.

Ранее немецкие ученые выяснили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков.