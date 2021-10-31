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Вильфанд спрогнозировал ночные морозы жителям азиатской части России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ночные морозы до минус 10-15°С прогнозируются в предстоящие дни в азиатской части страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на 5-6°С ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15°С», — рассказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что днем в этой части страны также будет минусовая температура.

При этом Вильфанд добавил, что теплая погода ожидается на юге европейской части России. Это произойдет за счет антициклона. В это время температура почвы будет прогреваться. Из-за этого на Черноморском побережье температура будет + 21-23°С.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью.

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