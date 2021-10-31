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Врач рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью

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CandyBox/Global Look Press

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что особенно чувствительным к изменениям температур людям необходимо тренировать сосуды.

«Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, (делать) другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Стоит избегать стрессов и переутомления», — поделился Тяжельников.

Ранее врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина рассказала «Газете.Ru», что хотя многие связывают ухудшение самочувствия с резкой сменой погоды, научное сообщество не признает метеозависимости.

Основной причиной ухудшения самочувствия врач считает сопутствующие патологии, ошибки в питании и даже одиночество.

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