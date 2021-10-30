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Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщает «Первый канал».

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — говорится в сообщении.

Игорь Кириллов родился 14 мая 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1955—1957 годах служил в Московском театре драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). Свою телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера.

Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980.

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы «Время».

Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

Когда пришла новая телевизионная эпоха, Кириллов все равно был востребован: он вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.

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