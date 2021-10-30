Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Валерия заступилась за Моргенштерна 11:52
Задержана девушка, раздевшаяся до трусов на фоне Исаакиевского собора... 11:50
Дина Аверина лидирует после первого упражнения в финале многоборья на ЧМ-2021 11:44
Названа причина смерти диктора Кириллова 11:42
Тарасова одним словом описала выступление Валиевой на Гран-при Канады 11:39
Умер четвертый муж Иваны Трамп, актер Россано Рубиконди 11:34
Анна Шатилова рассказала, что близкие скрывали болезнь диктора Кириллова 11:34
Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море 11:25
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова 11:24
Елизавета II по совету врачей будет отдыхать еще две недели 11:20
Фото

«Для многих настоящий учитель». Не стало диктора Игоря Кириллова

Знаменитый советский и российский телерадиоведущий Игорь Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни.

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — сообщили на Первом канале, где он проработал более 60 лет. Причина смерти пока неизвестна. Ему было 89 лет.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, с 1957-го начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы «Время», вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади. С 1968 по 1989 годы возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха». О жизни и карьере диктора - в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов
«Заоблачные цены на газ в ЕС». На Украине возмутились сверхприбылью «Газпрома»
В Киеве обсуждают триллион рублей, «заработанный за счет европейских потребителей газа»
«На взаимовыгодных условиях». Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга «Газпрому»
Стали известны детали нового контракта на поставки российского газа в Молдавию
Европарламент подал в суд на Еврокомиссию из-за Польши
Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море
Гинцбург заявил, что привитые заболевают Covid-19 из-за «дельта»-штамма
Блогер Давидыч рассказал свою версию событий, которые привели к его задержанию
Новости и материалы
Валерия заступилась за Моргенштерна
Задержана девушка, раздевшаяся до трусов на фоне Исаакиевского собора в Петербурге
Дина Аверина лидирует после первого упражнения в финале многоборья на ЧМ-2021
Названа причина смерти диктора Кириллова
Тарасова одним словом описала выступление Валиевой на Гран-при Канады
Умер четвертый муж Иваны Трамп, актер Россано Рубиконди
Анна Шатилова рассказала, что близкие скрывали болезнь диктора Кириллова
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
Елизавета II по совету врачей будет отдыхать еще две недели
Иностранные дипломаты не смогли получить QR-коды в России
Патрушев отметил неспособность Европы быстро перейти на возобновляемые источники энергии
Россиянку Кузьмину вернули в список кандидатов на пост главы техкомитета FIG
Дзюба выложил пост в честь рекорда по голам в чемпионате России
Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с женой
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple
Фигуристка Валиева рассказала о своих амбициях в олимпийском сезоне
Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака»
Руководство Росздравнадзора поможет регионам в борьбе с коронавирусом
Все новости
«Если существует ад, то он должен выглядеть именно так»
60 лет назад в СССР испытали «царь-бомбу». Рекорд мощности взрыва никто не превзошёл
Шиномонтажи и автосервисы перешли на дистанционную работу
Как переобуть и отремонтировать автомобиль в «нерабочие дни»
Кок и рекламный агент: кого перестанут готовить колледжи
Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям
Дмитрий Воденников
Лучшее и последнее счастье, которое выпало нам на долю
О несуществующей личности и часах с кукушкой
«На очереди комиксы и онлайн-игры»: Камбербэтч сыграет Литвиненко в сериале HBO
Луговой призвал Камбербэтча задуматься об участии в съемках сериала о Литвиненко
Мороз разогреет: что будет с ценами на газ зимой
Как Китай может повлиять на энергокризис в Европе
Подружка Битлджуса и возлюбленная Дракулы: Вайноне Райдер – 50
Товары для взрослых и садовые измельчители: чем закупились россияне перед локдауном
На какие товары вырос спрос перед периодом нерабочих дней
«От 20 до 30 ежедневно»: дети стали чаще и тяжелее болеть COVID-19
Собянин предупредил о более опасном течении коронавируса у детей и подростков
«Уничтожить Трампа юридически — важная задача»
Главная судья Вашингтона недовольна действиями минюста по делу о захвате Капитолия
Оборотни в старой одежде: что надеть на Хэллоуин
Как сделать костюм на Хэллоуин своими руками
ИИ поймает: как можно защититься от гиперзвукового оружия
США сообщили о планах поменять архитектуру ПРО из-за гиперзвуковых ракет
«США через Украину пытаются держать Россию за руки»
Зачем США призывают союзников к продаже летального оружия Киеву
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть