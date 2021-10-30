«Для многих настоящий учитель». Не стало диктора Игоря Кириллова

Знаменитый советский и российский телерадиоведущий Игорь Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни.

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — сообщили на Первом канале, где он проработал более 60 лет. Причина смерти пока неизвестна. Ему было 89 лет.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, с 1957-го начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы «Время», вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади. С 1968 по 1989 годы возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2001 году Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха». О жизни и карьере диктора - в фотогалерее «Газеты.Ru».