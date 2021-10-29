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«Постоянные пьянки»: глава охотхозяйства рассказал об отдыхе Рашкина в Саратовской области

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Руководитель охотничьего хозяйства «Возрождение» в Саратовской области, где задержали депутата от КПРФ Валерия Рашкина, рассказал, что парламентарий охотился в этих местах уже несколько лет. Об этом пишет Daily Storm.

Николай Самаров рассказал, что Рашкин и его друзья часто охотились в местных лесах — именно к друзьям депутат и приезжал. Один из друзей имеет здесь бизнес, «а другой — свинарник».

Вместе с ними Рашкин проводил «постоянные пьянки и шкурил» зверей.

«Это у них происходило достаточно частенько. Стабильно раз в год Рашкин наведывался к своим друзьям. Лет пять точно он уже приезжал в эти края», — вспоминает Самаров.

По его словам, именно трое друзей убили лося, но одному из них удалось скрыться.

Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области, хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. Сам политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но почему-то решил присвоить тушу лося.

На месте полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, но депутат отказался.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. СК оперативно забрал дело у полиции, заявив, что случившееся вызвало «большой общественный резонанс».

В WWF назвали главную ошибку задержанного Рашкина, заявив, что его версия вряд ли поможет ему остаться безнаказанным.

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