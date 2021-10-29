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Жена убедила мужа, что у него болезнь Альцгеймера, и украла с его счета $600 тысяч

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East Haven Police Department

Донна Марино из США смогла убедить своего здорового мужа, что у него болезнь Альцгеймера, и украла у супруга $600 тыс., сообщает издание Complex.

По информации полиции, Донна обманывала мужа в течение двух десятилетий. Мужчина, будучи уверенным, что он болен, позволял ей контролировать все свои финансы. Более того, американка подделывала подписи супруга на документах и пенсионных чеках.

Таким образом с 1999 года Донне удалось перевести на свой банковский счет около $600 тыс., которые принадлежат мужу.

«Марино обманным путем получила доверенность своего мужа. Затем с помощью нее получила налоговые вычеты, принадлежащие мужчине. Женщина считала, что, убедив супруга в том, что у него болезнь Альцгеймера, он не пойдет в банк разбираться в своих финансах», — рассказал капитан полиции Джозеф Мурго.

Как отметили офицеры, они начали расследование в 2020 году, когда получили сообщение о крупной схеме мошенничества, разработанной Донной. В итоге Марино была арестована, ей предъявлены обвинения в воровстве первой степени и подделке документов третей степени.

Ранее хакеры, используя технологию клонирования голоса, украли $35 млн со счета клиента банка из ОАЭ.

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