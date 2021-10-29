В Нижневартовске избили участницу шоу «Пацанки»

На участницу реалити-шоу «Пацанки» Ксению Булат в родном Нижневартовске напали две девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На малую родину Булат приехала вместе с мужем. В магазине к Ксении пристали две незнакомые девушки, они потребовали сфотографироваться, но получили отказ. Тогда возмущенные поклонницы начали преследовать знаменитость, оскорбляя ее и хватая за одежду.

«Я оттолкнула одну из [девушек], которая меня дергала, и у нас завязалась драка. Мой муж пытался меня защитить, он отбрасывал эти пьяные тела от меня. Далее мы вызвали полицию. В моменте, когда была драка, я получила травму пальца», — рассказала потерпевшая.

Она добавила, что травмированный палец — не критичное последствие, но «очень неприятное».

Булат после нападения написала заявление в полицию.

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