СК забрал у полиции дело о незаконной охоте после задержания Рашкина с лосем

Следственный комитет забрал у правоохранителей материалы дела о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

«Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от р.п. Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося)», — сообщили в ведомстве.

В СК также отметили, что инцидент вызвал «большой общественный резонанс».

Накануне стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области,хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий.

На месте полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, но депутат отказался.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.