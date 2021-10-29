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Из-за странной вещи на полке Цукерберга вновь всплыла теория, что он — рептилия

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В видеообращении Марка Цукерберга на полке за его спиной пользователи интернета заметили соус для барбекю. Фотографию с шуточной подписью «Хммм, что люди обычно кладут на полки? Соус для барбекю звучит как отличная идея» обсудили пользователи популярного интернет-форума Reddit.

«Не так просто рептилии выглядеть как человек даже с самыми лучшими в мире пластиковыми хирургами. Он сделал все, что мог, но это все, что он мог сделать», — пошутил один из комментаторов.

«Я всегда знал, что ящеры любят соусы для барбекю!», — сообщил еще один пользователь.

«Посмотрите на меня, я могу быть как человек», — язвительно подшутил над миллиардером AllWeb90.

Другие юзеры предположили, что идею с соусом он украл у бывшей Первой леди США Хиллари Клинтон, которая в интервью однажды заявила, что всегда берет с собой острый соус в сумочке.

В 2016 году Марк Цукерберг во время прямой трансляции отказался признавать, что он — рептилоид. Во время сессии вопросов и ответов один из пользователей задал вопрос о причастности Цукерберга и других миллиардеров к огромным ящерам, которые притворяются людьми.

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