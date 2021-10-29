Блогера Бобиева приговорили к 10 месяцем колонии за откровенное фото на фоне храма в Москве

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцем колонии за фотографию с имитацией секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

В конце сентября блогер из Таджикистана с подругой Анастасией Чистовой разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного в Москве. При этом девушка на фото была в куртке с надписью «Полиция».

Через несколько дней после публикации молодых людей задержали и отправили на 10 суток ареста, обязав выплатить штраф в 5 тысяч рублей. После задержания Бобиев несколько раз извинился за свой поступок, но этого оказалось недостаточно – в октябре на блогера и девушку завели дело об оскорблении чувств.

Ранее сообщалось, что в Союзе таджикистанцев призвали строго наказать блогера за имитацию секса на фоне храма.

«Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка», — заявил глава Союза Абдулло Давлатов.