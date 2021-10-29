Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В КПРФ назвали провокацией задержание Рашкина с застреленным лосем в машине 15:21
Собянин: в Москве выросла детская смертность от коронавируса 15:18
Любовник обошелся женщине в 2 млн рублей 15:18
Экс-игрок «МЮ» рассказал о причинах ухода Роналду... 15:18
Батыршина о низкой оценке России за первый вид на ЧМ: дашь повод —... 15:12
Байден на встрече в Ватикане назвал себя «мужем Джилл» 15:10
МИД Польши вызвал посла Бельгии 15:07
Тимоти Шаламе сравнил скандального сенатора со злодеем из «Дюны» 15:05
Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы 15:05
Стала известна дата выхода Galaxy S22 15:04

Блогера Бобиева приговорили к 10 месяцем колонии за откровенное фото на фоне храма в Москве

close
100%
Руслан Бобиев/Вконтакте

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцем колонии за фотографию с имитацией секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

В конце сентября блогер из Таджикистана с подругой Анастасией Чистовой разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного в Москве. При этом девушка на фото была в куртке с надписью «Полиция».

Через несколько дней после публикации молодых людей задержали и отправили на 10 суток ареста, обязав выплатить штраф в 5 тысяч рублей. После задержания Бобиев несколько раз извинился за свой поступок, но этого оказалось недостаточно – в октябре на блогера и девушку завели дело об оскорблении чувств.

Ранее сообщалось, что в Союзе таджикистанцев призвали строго наказать блогера за имитацию секса на фоне храма.

«Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка», — заявил глава Союза Абдулло Давлатов.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть