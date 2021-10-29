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Диггер Пыж получил пять лет колонии за доступ к гостайне

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urbanturizm/YouTube.com

Московский городской суд приговорил 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа к пяти годам колонии общего режима за получение сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Было установлено, что Пыж являлся участником так называемого «диггерского» сообщества — его члены исследуют подземные убежища и другие подземные объекты. В период с декабря 2018 года по август 2020 года мужчина незаконно получил сведения, составляющие гостайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе.

Его признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 283.1 УК РФ «Незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну». Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что 6 августа 2020 года Андрей Пыж был арестован по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Обвинение связано с перевозкой на Украину секретных данных о станциях метро Москвы и подземных транспортных сооружениях. Вину блогер признавать отказался.

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