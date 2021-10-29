Мужчина задолжал $4 тыс., пытаясь сэкономить на электроэнергии

Житель США хотел сэкономить на счетах за электроэнергию, но в итоге понес убытки. Из-за своей невнимательности мужчине пришлось расстаться с крупной суммой, рассказал он на портале Reddit.

По словам мужчины, он купил старый дом в прошлом году. После продажи бывший хозяин предупредил нового владельца, чтобы тот не выключал свет в подвале, потому что лампочка и насосы, которые откачивают воду в случае дождя, работают от одного источника.

«Свет горел в течение шести месяцев, а потом наступил период засухи. В итоге я решил выключить лампочку, чтобы сэкономить на электроэнергии», — рассказал американец.

Через месяц в дверь мужчины постучался сосед и попросил его проверить, что происходит в подвале, потому что слышал там какой-то шум. Оказалось, тревога не была ложной.

«Я пошел проверить, что там происходит, и увидел, что подвал почти полностью затоплен водой. Ее уровень продолжал расти, что могло в любой момент закончится потопом в доме», — вспоминает мужчина.

После того как специальные службы откачали воду, хозяин нашел причину затопления. Оказалось, ночью был сильный ливень, но из-за того, что насосы не работали, вода никуда не уходила. Более того, из-за потопа вышел из строя водонагреватель, который стоит немалых денег.

«Моя страховая компания сказала, что поломка произошла в результате износа оборудования, поэтому я не получил выплат. В итоге я хотел сэкономить несколько долларов, но это будет стоить мне около $4 тысяч: $500 ушло на оплату работ по откачке воды, $2 тысячи на ремонт, еще $2 тысячи на замену водонагревателя и на сантехника», — подытожил хозяин дома.

Ранее в сети появилось видео, на котором житель Нью-Йорка плывет по затопленным улицам на матрасе и с кальяном.