Суд назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»

Заводский районный суд Кемерова назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, (...) нарушении требования пожарной безопасности. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы.

Суд назначил техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву 11 лет колонии. Гендиректор основного арендатора центра Надежда Судденок отправлена на 13,5 года в колонию.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин проведет в тюрьме 8 лет. Главе компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» назначено 6,5 года колонии.

К лишению свободы также приговорены инженер противопожарной системы в ТРЦ (он получил 5,5 года колонии), руководитель тушения пожара Андрей Бурсин (6 лет), пожарный Сергей Генин (5), которому вменяется халатность при тушении пожара в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

В сентябре стало известно, что суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».