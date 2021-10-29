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Психиатр Назаров рассказал о психологических проблемах против перенесенного коронавируса

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Depositphotos

Врач-психиатр Андрей Назаров рассказал о психологических проблемах против перенесенного коронавируса — после болезни у человека может развиться астенический синдром, сообщает ТАСС.

«После гриппа или любых других респираторных заболеваний нам 2-3 недели иногда бывает не по себе, мы не хотим общаться с людьми, быстро устаем и т. д., несмотря на то, что уже выздоровели. Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у нее есть определенный статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжелой и неизлечимой болезнью», — пояснил Назаров.

Он уточнил, что усталость может ощущаться как физически, так и психически.

«Начинаются вопросы в духе «А восстановлюсь ли я? А обратимо ли это?». На фоне данных размышлений у людей бывают обострения, они иногда скатываются в депрессии. Когда они не понимают, не видят, не верят, что все нормализуется. Не нужно лезть в интернет. Если вы ощущаете, что полностью выздоровели, но какое-то время у вас нет сил, нет настроения — обратитесь к терапевту и к психологу», — посоветовал врач.

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