Четверть участников госзакупок не считают важным проверять поставщиков

Четверть (24%) заказчиков государственных закупок считают, что информация из реестра недобросовестных поставщиков (РНП) не имеет большого значения. Об этом свидетельствует тематический опрос сервиса «Актион Госзаказ».

РНП включает в себя информацию об уклонившихся участниках госзакупок и недобросовестных поставщиках. Сервис позволяет проверить подрядчика перед заключением контракта.

Однако с реестром сверяются менее половины заказчиков (40%), говорится в исследовании «Актион Госзакупки». 24% респондентов уверены, что информация в нем не столь значима, а еще 18% не проверяют исполнителя, пока не получат прямое указание руководства. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

«На вопрос «почему вы не пользуетесь проверкой через реестр?» 19 % ответили, что участник из РНП вполне может исполнить контракт добросовестно. 5% сказали, что вообще не видят в РНП пользы и не перепроверяют своих поставщиков. Остальные 76 % ответили, что обращение к реестру лишь замедлит работу самого заказчика», — добавили авторы опроса.

Заказчики также могут сами подавать данные для внесения подрядчика в РНП. 39% опрошенных никогда этого не делали, а 61% — только в случае грубых нарушений.