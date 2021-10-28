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Москвичка ударила ножом мужа, заставшего ее с любовником

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Depositphotos

Жительница Москвы ударила ножом в живот супруга, который застал ее дома с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В публикации говорится, что 33-летний Александр вернулся домой без предупреждения. В квартире на Алтуфьевском шоссе он увидел 29-летнюю жену Мелиссу в обществе любовника. Александр предложил ему спокойно поговорить на кухне.

Мелисса зашла на кухню раньше мужчин, схватила нож и ударила Александра в живот. Пострадавшего увезли в Боткинскую больницу, женщину задержали полицейские. Зачем она напала на мужа, Мелисса объяснить не смогла.

«Осторожно, новости» отмечает, что после инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Башкирии зарезал своего парализованного отца, чтобы не ухаживать за ним.

До этого в Татарстане мужчина ударил друга ножом за отказ поделить сдачу с 1000 рублей.

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