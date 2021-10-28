Москвичка ударила ножом мужа, заставшего ее с любовником

Жительница Москвы ударила ножом в живот супруга, который застал ее дома с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В публикации говорится, что 33-летний Александр вернулся домой без предупреждения. В квартире на Алтуфьевском шоссе он увидел 29-летнюю жену Мелиссу в обществе любовника. Александр предложил ему спокойно поговорить на кухне.

Мелисса зашла на кухню раньше мужчин, схватила нож и ударила Александра в живот. Пострадавшего увезли в Боткинскую больницу, женщину задержали полицейские. Зачем она напала на мужа, Мелисса объяснить не смогла.

«Осторожно, новости» отмечает, что после инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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