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Большая часть госпитализированных в Подмосковье не были привиты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Большинство (80%) пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Московской области, не были вакцинированы. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает РИА «Новости».

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», — сказал Воробьев.

По его словам, люди старше 50-60 лет болеют «очень серьезно», а не привившиеся — «тяжело».

За последние сутки в Московской области выявлено 2639 новых случаев заражения коронавирусом. Выше только в Москве (8440) и Санкт-Петербурге (3186).

Всего по стране за сутки заболели более 40 тысяч человек, что является рекордом за все время пандемии. Днем ранее было зарегистрировано 36 582 случая. При этом у 8,8% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 1 159 человек, это тоже максимум с начала пандемии. Вылечились 29 318 пациентов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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