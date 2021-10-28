Следователи выяснили, что взрыв газа в доме в Набережных Челнах был устроен умышленно

Владелец квартиры в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, умышленно устроил инцидент, сообщает СК РФ.

«В ходе проведенного осмотра места происшествия, следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Следователи выяснили, что он проживал один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. При этом в 2010 году он отказался от газоснабжения, и на трубу, подходящую к его газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент произошел 25 октября. В результате были разрушены несколько квартир на двух этажах.