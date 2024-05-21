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Спекулянты перепродают билеты на матч «Краснодара» и «Динамо» в семь раз дороже номинала

Билеты на матч «Краснодара» и «Динамо» продаются в семь раз дороже номинала

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар» канал»

«Краснодар» реализовал все билеты на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». На официальном билетном портале «быков» не осталось свободных мест на стадионе, вмещающем чуть более 35 тысяч зрителей.

По данным Telegram-канала «Мутко Против», перекупщики реализуют билеты на игру по стоимости, превышающей номинальную в пять-семь раз. Самые дешевые билеты на агрегаторах объявлений продаются от 3 тысяч рублей.

«Краснодар» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца чемпионата подопечные Мурада Мусаева замыкают тройку лучших с активом 53 очка. Возглавляют турнирную таблицу игроки московского «Динамо», набрав 56 очков и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит».

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени на стадионе «Краснодар».

Ранее стали известны планы «Краснодара» на летнюю трансферную кампанию.

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