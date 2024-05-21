Медведев предостерег нейтральные страны от участия в мирном саммите по Украине

Участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии для нейтральных стран будет равнозначно отказу от индифферентной позиции и принятию стороны Украины. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению политика, подобные действия будут оценены Россией и окажут определенное влияние на отношения в дальнейшем.

Как отметил Медведев, несколько индифферентных государств вынуждены откликнуться на приглашения на означенный саммит, чтобы избежать порчи отношения с крупными международными игроками. Однако в результате все эти страны станут играть по правилам, установленным украинским руководством, заключил зампред Совбеза.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от швейцарского города Люцерн. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде допустили провал мирной конференции по Украине в Швейцарии.