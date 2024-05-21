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Орлова объяснила, почему муж не полностью содержит ее: «Страховка»

Певица Ольга Орлова заявила, что ей важна самореализация через работу

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Olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хочет, чтобы ее полностью содержал муж.

Орлова объяснила, что для нее важна самореализация через работу. Телеведущая любит свою профессию и ей нравится, чем она занимается. Также артистка хочет иметь независимый доход. Она назвала это своей «страховкой».

«Если я буду сидеть без дела, то буду деградировать», — заявила певица.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В апреле Орлова призналась, что будет содержать мужа в случае банкротства. Телеведущая объяснила, что ее супруг является частью семьи, и она поддержит его в случае неудач и финансовых потерь. Она уточнила, что сейчас ее муж обеспечивает всю семью. По словам артистки, Валерий никогда не жил за ее счет.

Ранее Орлова заявила, что Степанова делает себе имя на поливании грязью других.

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