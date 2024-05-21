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Ракетный удар повредил украинское производство в Сумской области

Власти Сумской области сообщили о повреждении производственной инфраструктуры

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РИА Новости

В Сумской области Украины ракетный удар повредил производственную инфраструктуру. Об этом сообщил Telegram-канал назначенной Киевом администрации региона.

«Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп», — рассказали чиновники, не уточнив, какой конкретно объект был затронут атакой.

До этого глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал ситуацию на фронте критической для ВСУ. По мнению Буданова, Россия атакует в Харьковской области, чтобы стянуть и истощить резервы украинской армии, а затем предпримет мощное наступление к северу от Харькова, в Сумской области.

21 мая отставной разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинская оборона начнет рушиться, если Вооруженные силы России откроют дополнительный фронт в Сумской области. Он объяснил, что Киев уже не обладает мобилизационным ресурсом для пополнения армии, поэтому дальнейшее распыление сил приведет ВСУ к тотальному коллапсу.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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