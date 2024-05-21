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Николай Басков объяснил, почему больше не намерен жениться: «Я матерый волк»

Певец Николай Басков заявил, что штамп в паспорте лишает его свободы

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Николай Басков в интервью «Пятому каналу» признался, что больше не хочет жениться из-за ощущения несвободы.

«Сначала ты увидел, а потом, естественно, надо пойти куда-то, сходить вместе поболтать. Я уже матерый волк… У меня настолько прекрасная жизнь, свободная. Мне так приятно, когда у меня есть выбор. И каждый раз это какое-то новое увлечение, как допинг для меня», — пояснил Басков.

По мнению музыканта, это прекрасно, когда девушка, с которой он начинает роман, понимает, что эти отношения не приведут к браку. Артисту нравиться проводить время с девушками ради удовольствия и веселья, а не ради создания ячейки общества. При этом Басков пошутил, что уже не «потянет» 20-летних девушек. Теперь артист выбирает себе пассий от 28 лет и старше. По словам исполнителя, он обожает ходить на свидания, но делает это не так часто из-за плотного рабочего графика.

Ранее Алена Апина заявила о намерении судиться с создателем «Комбинации» из-за песен.

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