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В Петербурге сотрудники СК изъяли у черного копателя 20 кг тротила

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило против жителя города уголовное дело об изготовлении самодельного взрывного устройства из найденного им на полях сражений Великой Отечественной войны тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мужчину задержали в съемной квартире. При обыске правоохранители нашли в одной из комнат более 20 кг тротила. При установлении подробностей выяснилось, что задержанный долгое время увлекался раскопками в местах, где велись ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. Именно там он отыскал взрывчатку», — рассказал источник.

В СК отметили, что кроме взрывчатки у подозреваемого нашли элементы, необходимые для изготовления СВУ. По словам задержанного, он участвует в соревнованиях по изготовлению бомб, которые устраивают черные копатели. Мужчина отметил, что взрывы производят в безлюдных местах, снимают их на видео и выкладывают в соцсети.

В настоящее время следователи устанавливают лиц причастных к этому состязанию, участникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Саратове убило взрывом мужчину, пытавшегося распилить снаряд «болгаркой».

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