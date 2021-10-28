Опубликовано видео с места ликвидации боевика ИГ* в Мурманской области

ФСБ опубликовала оперативное видео с места ликвидации сторонника ИГ (организация запрещена в России), планирующего теракты в Мурманской области, передает РИА «Новости».

На кадрах силовики показывают организованный сторонником террористов тайник.

Ранее ФСБ ликвидировала в Мурманской области сторонника террористической организации ИГ (организация запрещена в России), который готовил теракты на военных объектах.

По данным ведомства, во время задержания он пытался достать самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного тайника, но был уничтожен ответным огнем. Пострадавших нет.

До этого Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры спецоперации по задержанию сторонника ИГ (организация запрещена в России), который готовил теракт в Ставропольском крае.

Известно, что задержанный планировал применить самодельное взрывное устройство на объектах транспортной инфраструктуры. По информации ФСБ, во время обыска у мужчины нашли и изъяли взрывчатые вещества, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).