В Бразилии парень заставил девушку прервать беременность на 7-м месяце с помощью таблеток

В Бразилии в городе Воторантин 20-летня девушка была найдена мертвой в своей комнате, вскоре ее бойфренд сообщил полиции, что пара за несколько дней до смерти отправились в гостиницу, где пытались прервать беременность. Об этом пишет G1.

Ана Каролина Перейра Пинто умерла после самостоятельной попытки аборта на седьмом месяце беременности. Сообщается, что ее 22-летний парень вынудил ее прервать беременность и находился рядом с ней, когда она принимала препарат. Когда на следующий день девушке стало плохо, молодой человек настоятельно просил ничего не говорить родителям и пообещал «решить все завтра», однако на следующий день девушка скончалась.

Молодой человек был задержан по подозрению в подстрекательстве на аборт — в Бразилии эта процедура нелегальна лишь в некоторых случаях.

Аборты в Бразилии проводятся легально только если беременность ставит жизнь матери под угрозу, или если зачатие произошло в результате изнасилования. Наказание для матери, совершившей или согласившейся на аборт за пределами правовых исключений — большой штраф или до трех лет заключения.

Ранее Китай запретил аборты в немедицинских целях.