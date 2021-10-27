Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося »Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», — постановил суд.

Подозреваемый был задержан на территории Белоруссии. Его обвиняют в нарушении «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Днем 26 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса на ул. Мосфильмовской в Москве нашли убитую семью. Позднее следователи установили личности убитых 57-летний бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и восьмилетний сын.

Тело экс-банкира было найдено в коридоре, трупы его жены и ребенка — в одной из комнат. По предварительной версии, родителей зарезали, а ребенку сломали шею. Близкие забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых, квартиру погибших они открыли с помощью ключей, взятых у домработницы. Подробнее читайте в материале «Газеты.ру».

Яхонтов был управляющим московского филиала «Смоленского банка». В 2016 году кредитное учреждение обанкротилось, полиция завела уголовное дело против троих руководителей столичного офиса, среди которых был и Яхонтов. Их обвиняли в незаконном выводе средств незадолго до краха банка на счета подконтрольных иностранных компаний. Были заведены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ст. 196 УК (преднамеренное банкротство). Всего банк должен был своим кредиторам более 19 млрд руб.