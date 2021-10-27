Мужчина бсыпал себя картошкой фри, чтобы покормить чаек

Мужчина из США навлек на себя чаек, закопавшись по голову в песке и обсыпав себя горячей картошкой фри, пишет Daily Mail. Вокруг еды собралась стая из десятка голодных птиц, которые начали растаскивать добычу.

Необычное зрелище принадлежит комедийному дуэту двух мужчин: Марти и Майкла. Они накупили картошки фри на $1 тысячу, чтобы узнать, смогут ли они завоевать доверие птиц.

Для этого одному из них пришлось закопаться в песок, пока второй участник высыпал на товарища картошку. Ждать птиц долго не пришлось — почуяв запах еды они быстро слетелись в одно место.

После того, как картошка была съедена, чайки улетели обратно, а мужчина, рисковавший быть заклеванным, не пострадал. Правда, к какому выводу пришли экспериментаторы, они так и не сообщили.

Ранее сотрудник McDonald's показал, как делают картошку фри грубым клиентам. После увиденного у зрителей пропал аппетит.