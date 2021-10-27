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РЕН ТВ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Москве

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Depositphotos

Пассажирский самолет подал сигнал о разгерметизации и готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Борт готовится к посадке», — сказал источник.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, выполнявшего рейс Сочи — Ярославль, умер пассажир. По словам очевидцев, пассажир почувствовал себя плохо примерно спустя 30 минут после взлета. К лайнеру прибыли врачи, когда он приземлился в аэропорту, однако спасти мужчину не удалось.

20 октября сообщалось, что самолет, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Грозный, с неисправностью системы кондиционирования, сел в столичном аэропорту Шереметьево.

В этот же день самолет Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск — Норильск, вернулся в аэропорт Челябинска из-за технических проблем. Посадка прошла в штатном режиме. На борту во время инцидента находились 90 пассажиров.

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