РЕН ТВ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Москве

Пассажирский самолет подал сигнал о разгерметизации и готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Борт готовится к посадке», — сказал источник.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, выполнявшего рейс Сочи — Ярославль, умер пассажир. По словам очевидцев, пассажир почувствовал себя плохо примерно спустя 30 минут после взлета. К лайнеру прибыли врачи, когда он приземлился в аэропорту, однако спасти мужчину не удалось.

20 октября сообщалось, что самолет, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Грозный, с неисправностью системы кондиционирования, сел в столичном аэропорту Шереметьево.

В этот же день самолет Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск — Норильск, вернулся в аэропорт Челябинска из-за технических проблем. Посадка прошла в штатном режиме. На борту во время инцидента находились 90 пассажиров.