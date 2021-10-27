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В крымских музеях предложили установить знак: «Украдено Украиной в Амстердаме»

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Рудольф Кучеров/РИА «Новости»

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал решение амстердамского суда отдать «скифское золото» Киеву, сообщает РИА «Новости».

По его словам, у жителей Крыма украли коллекцию скифского золота. «Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: «Украдено Украиной в Амстердаме», — заявил Крючков.

Он сравнил решение о передаче коллекции в Украину с действиями нацистов, которые увозили картины и предметы старины из Крыма в годы войны. Крючков уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.

Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

Окружной суд Амстердама еще в 2016 году постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В 2019 было принято промежуточное решение, в котором судом установлено, что конвенция ЮНЕСКО 1970, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу.

Амстердамский апелляционный суд 26 октября постановил передать «скифское золото» Украине.

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