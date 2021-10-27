На Украине 11-летняя девочка станет самой молодой матерью в стране

На Украине забеременевшая 11-летняя девочка из Закарпатья станет в начале декабря матерью. Об этом сообщили «Вести Украина».

11-летняя школьница станет самой молодой матерью в стране. Анонимные источники сообщают, что беременность девочки протекает нормально.

Будущая мать принадлежит к цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов.

Журналист Михаил Папиш, на которого ссылается издание, в своем посте на Facebook призвал пользователей собрать деньги на игрушки новорожденному.

Об отце ребенка и деталях такой ранней беременности не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя девочка попала в больницу и узнала о беременности. О своем положении школьница узнала, когда у нее заболел живот, и ее госпитализировали с подозрениями на аппендицит.