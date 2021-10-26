На Украине создали реестр педофилов

Министерство юстиции Украины создало реестр педофилов, сейчас он работает в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В данный момент в списке уже 171 человек, которые были привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Как отметили в минюсте, реестр создан для того, чтобы заведения, которые работают с детьми, впоследствии не брали таких людей на работу. Кроме того, к нему будут иметь доступ украинские правоохранители.

Ранее Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что правительство России официально поддержало законопроект «Единой России» о пожизненном наказании за педофилию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время в Госдуме начнут рассматривать эту инициативу.

Депутаты ГД России Хинштейн и Павел Крашенинников, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Государственную думу от лица партии законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов.