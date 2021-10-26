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Хозяйка разыграла своих котов, надев огромную маску кошки

Жительница штата Оклахома, США, напугала своих котов, надев на себя большую кошачью маску, пишет Daily Mail. Женщина выложила видео, где питомцы не узнали хозяйку.

Перед этим женщина позвала двух питомцев в комнату. Животные прибежали на зов и обнаружили гигантского кота, смотрящего на них.

Коты явно не ожидали такого поворота и бросились бежать в другую комнату, позабавив окружающих.

«Мы решили разыграть наших кошек с помощью большой маски с мордой кота. Мы заманили их угощением, а потом они в страхе убежали», — рассказала хозяйка животных.

Женщина также добавила, что с питомцами все в порядке. Когда она сняла маску, животные успокоились и больше никого не боялись.

Ранее пользователей Сети рассмешила фотография кошки, которая сидит между двух зеркал. Из-за оптической иллюзии кажется, что голова животного больше, чем на самом деле.

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