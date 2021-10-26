Губернатор Тюменской области объявил о локдауне в нерабочие дни

В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября деятельность почти всех организаций будет приостановлена в связи с коронавирусной ситуацией. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в социальных сетях.

«Будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей в регионе, кроме занятых на производстве непрерывного цикла - энергетики, тепло и водоснабжения, ЖКХ, организации связи. Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп», — объяснил глава Тюменской области.

Также вводится режим самоизоляции для жителей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, если они не прошли вакцинацию. Моор отметил, что региональная система здравоохранения «перегружена как никогда». Несмотря на это, медицинские учреждения продолжат свою работу в штатном режиме, а медпомощь будет полностью оказываться.

В России за последние сутки выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано 37 930 случаев. Выявлено максимальное число смертей от коронавируса за сутки, скончались 1 106 человек.

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить последующего распространения коронавирусной инфекции в России. Субъекты страны, в зависимости от ситуации с COVID-19 на территории региона, могут продлить нерабочие дни и после 7 ноября.